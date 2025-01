Cinemaserietv.it - La casa del film La zona d’interesse, ad Auschwitz, sarà presto visitabile: “Ma non sarà un museo”

Laal centro del pluripremiatoLa, situata a pochi metri di distanza dal campo di sterminio di, a seguito di una radicale opera di ristrutturazione, mirante a farne la sede dell’Research Center on Hate, Extremism, and Radicalization, un centro studi statunitense sugli orrori dell’Olocausto.La dimora in cui vissero Rudolf Hoss e la sua famiglia, e di cui vi abbiamo raccontato la storia qui – è stata infatti acquistata, nell’ottobre 2024, dal CEP, Counter Extremism Project, che da tempo aveva mosso offerte ai precedenti proprietari, i coniugi Jurczaz, che, stanchi dell’eccessiva popolarità raggiunta dall’edificio dopo l’uscita del, hanno deciso di accettare.Una scena delLa– fonte: A24I lavori di ristrutturazione saranno coordinati dall’architetto statunitense Daniel Libeskind: si punterà a creare “uno spazio essenzialmente vuoto”: queste le parole di Mike Wallace, cofondatore del CEP, a Repubblica“Noi non vogliamo farci un, vogliamo che diventi uno spazio vivo, di impegno attivo contro l’antisemitismo e gli estremismi.