 La Basilica Patriarcale di Aquileia riferimento europeo per il turismo accessibile

Prosegue l’impegno delladinel progettoPer Tutti, dedicato all’accoglienza, all’inclusione e all’accessibilità. Grazie al contributo di Regione Friuli Venezia Giulia, la, patrimonio UNESCO dal 1998 e custodita dalla Fondazione Società per la Conservazione delladi, è completamentee pienamente fruibile dalle persone con diverse disabilità. Con ventiquattro mesi di lavoro fra progetti, ricerche ed iniziative mirate, lasi è dotata di strumenti dedicati alle persone con disabilità visive o ipovedenti. Con il supporto di Generali Valore Cultura, è stato realizzato un Modellino Tattile 3D Tridimensionale della, un prototipo scoperchiabile che restituisce la struttura architettonica in planimetria e in alzata, mentre insieme all’Istituto Francesco Cavazza di Bologna sono state realizzate delle tavolette tattili PIAF, traducendo i mosaici di 1700 anni fa in disegni a rilievo.