Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve, Capozucca spiega: «Ha delle prerogative da dover mantenere. C’è una critica obiettiva da fare al club»

di RedazionentusNews24: Stefano, noto dirigente, ha parlato così del nuovo acquisto bianconero. Le sue dichiarazioniStefanoha parlato in esclusiva ai microfoni dintusnews24.com di Randal. Di seguito le parole del noto dirigente sull’attaccante francese:PAROLE – «Ha dato il buongiorno con quel gol, non è stato male. Ora vedremo se manterrà quelle che sono ledel giocatore. L’unicadall’esterno è che lanon può avere solo un attaccante importante come Vlahovic, visto che poi Milik è sempre infortunato. L’Inter per ora ha 4/5 punte, laprima di prendereaveva un’altra situazione».L’INTERVISTA ESCLUSIVA DINTUSNEWS24 A STEFANOLeggi suntusnews24.com