Juventus visite e firma per Veiga | Giuntoli adesso cala il poker | VIDEO CM IT

Lanelle prossime ore ufficializzerà l’arrivo del difensore portoghese, che questa mattina è arrivato al J-Medical per sostenere lemedicheÈ il giorno di Renatoalla, con il difensore portoghese sbarcato domenica sera all’aeroporto di Caselle per iniziare la nuova avventura con la maglia bianconera.Renatoal J-Medical – Calciomercato.itIl giocatore classe 2003, proveniente dal Chelsea, è arrivato questa mattina al J-Medical per sostenere le ritualimediche, mentre nel pomeriggio raggiungerà la sede della ‘Vecchia Signora’ alla Continassa per lasul contratto fino al prossimo 30 giugno.sbarca alla corte di Thiago Motta a titolo temporaneo senza opzione di riscatto, con la Juve che sborserà poco meno di 5 milioni di euro tra prestito, ingaggio e commissioni.