Lanazione.it - Jolo scivola al terzo posto, il Maliseti c’è. Poggio come un rullo compressore ne fa sei

Le abbondanti precipitazioni riscontrate in più zone della Toscana hanno portato al rinvio di alcune gare nei vari gironi. La diciannovesima giornata di Prima e Seconda Categoria è ad ogni modo andata in archivio ieri per quasi tutte le formazioni di Prato e provincia ed è quindi tempo di tirare le somme. Non sono mancate le sorprese, iniziando ad esempio dal girone D di Prima Categoria: loè caduto nella tana dell’Albacarraia, alla luce del 2-0 inflitto dai locali. Ed anche in virtù dell’1-0 con cui la Folgor Calenzano ha battuto il Casale Fattoria di Calderone, gli uomini di Ambrosio sono scesi in terza posizione a pari merito con il Quarrata di Elio Menna. Sorride il Prato Nord, che grazie ad un Miele in versione trascinatore ha battuto 2-1 al Galleni la Gallianese e consolida il proprio peso a metà della graduatoria.