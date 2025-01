Ilfattoquotidiano.it - Jenny Guardiano in lacrime a Verissimo: “Tony Renda mi ha lasciato quando è morto mio papà. Sono stata vittima di body shaming per il mio viso gonfio”

silasciati. A dirlo è proprio la ex concorrente di “Temptation Island”, che, a, ha raccontato le difficoltà delle sue ultime settimane, dalla morte dell’amatissimo padre, scomparso a dicembre, alla rottura con il suo fidanzato.“Siamo usciti dal programma facendoci delle promesse, pensavo di potermi fidare di lui, ma le cose nonandate in questo modo“, raccontaa Silvia Toffanin., infatti, hanno partecipato all’ultima edizione estiva di Temptation Island. Nonostante alcune difficoltà, i due decidono di lasciare il reality da coppia e di continuare la loro relazione anche una volta tornati dall’isola. Ad un certo punto, però, qualcosa tra di loro si rompe proprio durante i giorni in cui lei viene a sapere della morte di suo padre e i due si lasciano: “la storia è finita, ho saputo che nel frattempo scriveva ad altre ragazze, chiedeva il numero e le invitava a uscire“, spiega ancora la giovane che, quindi, avrebbe deciso di mettere un punto definitivo su quella relazione.