Ilfattoquotidiano.it - Jenin, l’esercito israeliano circonda la casa e apre il fuoco: Laila uccisa a 2 anni mentre era a cena con la famiglia

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“All’inizio era ancora viva e piangeva”. Quando la pioggia diera finita, lain cuifino a un minuto primava con laera crivellata di colpi. Tutto: i divani, il bagno, la stanza da letto. Un proiettile aveva colpito la bimba alla testa, così il nonno Bassam l’aveva presa in braccio e si era precipitato fuori, ad aspettare i soccorsi. L’ambulanza però è arrivata tardi perché da una settimana la città è piena di camionette che fanno controlli. “Per tutto il tempo ha continuato a sanguinare in strada“, ha raccontato l’uomo a Haaretz.morta lì. Aveva duee mezzo.Sabato 25 gennaio, villaggio di Muthallat Ash Shuhada, 5 km a sud ovest di, Cisgiordania. L’Iran, dice Israele, continua a inviare armi e soldi ai palestinesi che vivono nel campo profughi, i rifornimenti vanno stroncati e l’area messa in sicurezza.