Jannik Sinner dall’Australia ancor più verso la storia Il numero 1 nel solco dei grandi

Tre, ilperfetto. Come gli Slam finora vinti da. Il 26 gennaio 2025 diventa il bis del 28 gennaio 2024, il secondo trionfo agli Australian Open della carriera del1 del mondo. Una vittoria per certi versi da libro dei record, perché erano quasi vent’anni (Rafael Nadal 2005-2006) che non si vedeva un primo successo colto nei tornei maggiori bissato nell’anno successivo.Di tutti i dati della finale, il più impressionante è questo: zero palle break concesse. Come, dal 1991, solo Roger Federer nel suo primo Slam vinto, quello di Wimbledon 2003 contro l’australiano Mark Philippoussis, che fin lì s’era spinto a furia di ace (oltre 200 nel torneo), e che fu letteralmente disinnescato dallo svizzero sul Centre Court. E come solo Nadal agli US Open 2017, i suoi terzi, contro Kevin Anderson, il sudafricano che visse proprio in quel periodo il punto più alto della propria carriera (trovando poi un’altra finale a Wimbledon 2018).