Secoloditalia.it - Iva Zanicchi, premio alla carriera e tifo per Meloni: “Può essere il proseguimento di Berlusconi”

Leggi su Secoloditalia.it

Capace e senza scheletri nell’armadio, “la premier Giorgiapuòildi Silvio”. Parola di Iva, 85 anni, ospite di un “Giorno da Pecora” su Radio Rai 1. Non è la prima volta che la cantante, che giovedì riceverà ilsul palco dell’Ariston, dà giudizi molto lusinghieri sulla leader di An e confessa di tifare per lei. “Quando c’è latutti corriamo“, aveva detto a proposito della sua partecipazione a un convegno sul premieratoCamera, facendo sbiancare la sinistra.puòildiGiorgiale piace più di quanto le piacesse Silvio?, stuzzicano Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, “No, questo è impossibile”, risponde l’aquila di Ligonchio che del Cavaliere ha una stima sconfinata e storica.