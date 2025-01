Ilfattoquotidiano.it - Iva Zanicchi: “Il Premio alla carriera di Sanremo? Sa tanto di requiem, ho tanti anni davanti. Mi sono messa a dieta per mettermi un bell’abito all’Ariston”

Antonello Venditti e Ivasaranno al prossimo Festival di2025, al via dall’11 febbraio, per ritirare il. Ad annunciarlo è stato Carlo Conti ieri, in collegamento al Tg1 dal Teatro Ariston.“Aandrò ospite giovedì, canterò e penso di esibirmi con le tre canzoni con cui ho vinto (nel 1967 con “Non pensare a me” in coppia con Claudio Villa; nel 1969 con “Zingara” con Bobby Solo; nel 1974 con “Ciao cara, come stai?“, ndr). – ha detto la cantante a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1 -.molto felice e grata a Carlo Conti per essersi ricordata di me e del mio lavoro che va avanti da sessant’. Come l’ho saputo? Mia figlia ne era a conoscenza e me l’aveva tenuto nascosto, l’ho scoperto mentre ero al ristorante: il cameriere mi ha portato una bottiglia dicendomi che era per festeggiare quanto aveva appena annunciato Conti”.