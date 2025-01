Ilrestodelcarlino.it - Iva Zanicchi a Sanremo: “L’ho saputo da un cameriere al ristorante. Che emozione”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Reggio Emilia, 27 gennaio 2025 – "Alla mamma e al mio Fausto". È ancora commossa Iva, dopo avere appreso che sarà sul palco dell'Ariston, neldi Carlo Conti, per ricevere il premio alla carriera. E 60 anni di una carriera lastricata di successi, non è cosa da poco. Tra musica, cinema, tanta tv, politica e libri , la mitica "aquila di Ligonchio" che - il 18 gennaio scorso - ha spento le sue prime 85 candeline, può vantare un percorso da leggenda. Gli onori, oltre alla interprete emiliana, verranno tributati anche ad Antonello Venditti, un altro pezzo fondamentale della nostra storia musicale. Iva, come sta? Emozionata? "Non ne sapevo nulla. Carlo (Conti, ndr) mi ha fatto una bella sorpresa. Ero alquando unarriva e mi fa i complimenti. Lui, l'avevadalla tv, prima di me.