Panorama.it - Italia e Arabia Saudita: cosa prevedono gli accordi da 10 miliardi di euro

Intesa per 10ditra. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il principe e primo ministroMohammad Al Saud hanno firmatodi cooperazione che riguardano costruzioni, energie rinnovabili, cantieristica, difesa e cultura. Si parla di una “partnership strategica”, che l’opposizione ha definito “contradittoria” con la posizione dell’attuale maggioranza che in passato definiva l’una nazione fondamentalista. La premier, dopo l’incontro, ha risposto alle accuse con un secco: "L’sono due nazioni che hanno interesse a stringerestrategici in materie come l'energia, il rapporto con l'Africa, la difesa, e gli investimenti".Gliraggiunti nel weekend coinvolgono impresene e società partecipate e riguardano diversi settori: dall'energia alla difesa, passando per la cultura e l'innovazione tecnologica.