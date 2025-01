Thesocialpost.it - Istanbul, il 14enne Mattia Minguzzi accoltellato in centro: ricoverato in condizioni gravi

Cinque coltellate vicino al cuore in un mercato di Kadikoy, nel cuore di. Sono moltolediAhmet, 14 anni, figlio dello chef italiano Andreae della violoncellista turca Yasemin Akincilar. La famiglia vive stabilmente nella città turca, dove il ragazzo frequenta il primo anno del liceo italiano.Leggi anche: Napoli, lite per una ragazza: 16enneall’addomeSecondo una prima ricostruzione, l’aggressione è avvenuta venerdì scorso.era uscito con alcuni coetanei per acquistare attrezzatura da skateboard nella popolare area dello shopping cittadino. In un video diffuso dalle tv turche, si vede un ragazzino incappucciato avvicinarsi di corsa e colpirecon un coltello in più parti del corpo. Una volta a terra, il giovane è stato preso a calci prima che i passanti intervenissero per soccorrerlo.