Iorio ringrazia i tifosi arancioni e rilancia: "Il nostro campionato non finisce qua"

Non è bastato il sostegno di quasi quattrocentoche dal primo all’ultimo minuto, e per la verità anche dopo il triplice fischio, hanno cantato e intonato cori a sostegno della Pistoiese. La squadra arancione è uscita dal Benelli senza punti, ma con la consapevolezza di essersi riappropriata finalmente del sostegno dei propri sostenitori, dopo stagioni con risultati difficili e i nefasti avvenimenti della scorsa primavera, col fallimento della Fc Pistoiese e lo spettro di una ripartenza dai bassifondi della piramide dilettantistica. Oltre ai ventidue all’interno del rettangolo di gioco, a dare spettacolo sono state anche le due tifoserie, contrapposte da una rivalità che pone le proprie radici indietro nel tempo. Da un lato, come detto, lo spicchio di supporter, dall’altro un Benelli vestito di giallorosso che ha fatto conteggiare quasi tremila presenti i quali non si sono risparmiati nel sostenere Marchionni e i suoi ragazzi.