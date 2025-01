Lanazione.it - Il week end del Rugby Mammut

Arezzo, 27 gennaio 2025 – Unend ricco di impegni e soddisfazioni per tutte le categorie dei, con tanti progressi e momenti da celebrare. Partiamo dall'Under 14. Nonostante una formazione rimaneggiata, i ragazzi hanno dato il massimo, dimostrando cuore e determinazione. Le vittorie contro Montelupo/Scandicci e Città di Castello sono il risultato di un ottimo atteggiamento in campo. Un plauso speciale per l'esordio di Lorenzo Preteni, che si è unito con entusiasmo alla squadra. Un'altra splendida festa delorganizzata dal GISPI Prato, che ha visto protagonisti i più piccoli dei, l'Under 6. Neanche la pioggia è riuscita a spegnere il loro entusiasmo: tanto divertimento e sorrisi per tutti. Riguardio l'Under 12 , ad Uzzano, nel pistoiese, i ragazzi hanno mostrato sempre più solidità in difesa e attacco avanzante.