Il viaggio da incubo del treno Italo da Napoli a Roma | fermo per ore in mezzo alla campagna poi riparte ma salta la fermata della stazione Termini

Assomiglia più a una Odissea che a un tragitto inil racconto delin cui si sono imbarcati oggi, lunedì 27 gennaio, i passeggeri del9948 di, in partenza dae diretto a Milano Centrale. Il convoglio è partito puntuale alle 15.20 dal capoluogo campano. Alle 16.30 ilavrebbe dovuto arrivaredi, ma si è fermato all’altezza di Anagni intorno alle 16.15. Un annuncio dagli altoparlanti informa i passeggeri che c’è un guasto tecnicolinea dell’alta velocità.Lo stop inUna delle soluzioni, racconta il Corriere, è quella di invertire la marcia, arrivare al bivio dei binari e proseguire su un’altra linea ferroviaria. In alternativa, tocca aspettare che si risolva il guasto per poter proseguire sul percorso originale.