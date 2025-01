Sport.quotidiano.net - Il Tau suona la decima. Zenith battuto di misura

TAU ALTOPASCIO 1PRATO 0 TAU ALTOPASCIO: Cabella, Zanon, Sichi, Meucci, Bernardini, Bruzzo (36’ st Negro), Atzeni (5’ st Manetti), Lombardo (16’ st Biagioni), Motti, Rinaldini (40’ st Bongiorni), Carcani (15’ st Andolfi). All.: Venturi.PRATO: Brunelli, Casini (17’ st Messini), Cela, Cellai, Falteri (17’ st Toti); Fiaschi, Kouassi (27’ st Mertini), Nistri (40’ st Asproni), Pupeschi, Saccenti, Toccafondi (17’ st Moussad). All.: Settesoldi. Arbitro: Guitto di Schio. Rete: 45’ pt Rinaldini (rig.). Note: ammoniti Atzeni, Sichi, Kouassi. ALTOPASCIO -vittoria casalinga stagionale su undici sfide per un Tau che ha sofferto nell’intero primo tempo, sciupando, nella ripresa, almeno tre occasioni per mettere in ghiaccio la partita. Ma i tre punti sono arrivati e la formazione di Venturi prosegue il cammino in testa, in coabitazione con Ravenna e Forlì (con quest’ultima, al "Morgagni", scontro diretto domenica prossima).