Il sacerdote che incontra studenti e adulti per parlare di cocaina | Vengo dalla Colombia salviamo bambini sfruttati Italia responsabile

“Sono venuto acon voi perché ho esperienza diretta con la”. Con queste parole, don Rito Alvarez è solito rompere il ghiaccio quando parla aglinelle scuole dell’Imperiese. “Noi siamo a nord-est, al confine col Venezuela, e abbiamo iniziato un percorso per salvare inelle piantagioni di coca. Dietro lasi nasconde una tragedia:, famiglie intere ridotte in schiavitù in quei territori, perché i soldi si fanno con il traffico, ai coltivatori arriva poco o nulla. È tutta una filiera che purtroppo ci accomuna, perché quellaprodotta inviene spacciata nelle nostre piazze”. Rito Alvarez è testimone diretto di una realtà che collega le periferie dellaalle strade d’Europa,inclusa. Nato nella regione del Catatumbo, una delle aree più colpite dal narcotraffico, ilche a Ventimiglia aprì le porte della sua chiesa alle persone bloccate alla frontiera, nel suo Paese di origine è impegnato da anni nella lotta per salvare inelle piantagioni di coca e nelle fila dei gruppi armati.