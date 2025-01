Liberoquotidiano.it - Il ritorno del mito di Pampelonne

Tra Saint-Tropez e Ramatuelle, un angolo di Costa Azzurra si distingue per la sua storia, il suo fascino e il suo spirito senza tempo. È qui, sulla mitica spiaggia di, che nel 1959 nacque EPI, un relais per chi cercava relax e bellezza in un luogo lontano dalla frenesia del mondo. Fondato da Jean Castel, visionario imprenditore parigino, e Albert Debarge, EPI ha rapidamente conquistato un posto nell'immaginario collettivo come simbolo di glamour e libertà. Negli anni '60, quando Saint-Tropez era il centro di un'esplosione culturale e artistica, EPI attirò alcune delle personalità più influenti dell'epoca. Brigitte Bardot, reduce dal successo de “E Dio creò la donna”, trovava qui la sua oasi. Al suo fianco, star come Audrey Hepburn, Alain Delon e Serge Gainsbourg si ritiravano dietro le dune per sfuggire ai riflettori, trasformando EPI in un luogo esclusivo e leggendario.