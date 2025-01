Iltempo.it - Il “peccato” di Israele e quella sinistra in crisi d'identità che si vergogna dell'Occidente

Leggi su Iltempo.it

L'attualità del giornoa memoria c'è eccome, ma per ragioni diverse da quelle evidenziate da Liliana Segre. Credo cioè che non si debba tanto restare con lo sguardo al passato (la storia avanza, inevitabilmente allontana i ricordi e appanna le emozioni), perché è la situazione al tempo presente a fornirci una discriminante fondamentale: l'atteggiamento versoe la sua sfida di sopravvivenza. E qui il tema diventa tutto politico, perché asi dovrebbe ragionare di più su una coincidenza temporale sostanzialmente perfetta, oltre che assai significativa. C'è infatti piena sovrapposizione tra il tempo (diciamo gli ultimi dieci anni) in cui a scegliere di stare dalla parte d'è sempre più spesso la destra (in Europa ma anche fuori, dagli Stati Uniti all'Argentina) e la drastica riduzione dei consensi elettorali per le forze di, visibile in moltissimi paesi del Vecchio Continente.