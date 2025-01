Quotidiano.net - Il Parmigiano è la migliore garanzia. E Credem lo dimostra

NESSUNA BANCA al mondo si prende così tanta cura delle garanzie affidate in pegno dai clienti per ottenere prestiti. Nemmeno i lingotti d’oro o i diamanti depositati nei caveau delle banche svizzere meritano tanta amorevole attenzione: non vengono spolverati, curati, scrutati persino ai raggi X per controllare il loro stato di salute, come accade invece alle forme di-Reggiano depositate dai clienti delnei caveau alimentari dei Magazzini Generali delle Tagliate (MGT) in provincia di Reggio Emilia. Avete letto bene. Stiamo parlando di formaggio (ma che formaggio.), di una banca (realissima, fra le prime nella classifica europea secondo la Bce) e stiamo parlando di prestiti: denaro vero, interessi, garanzie. Accade solo qui, in questo lembo d’Emilia, unico luogo al mondo dove un formaggio (e ripetiamo, che formaggio) può essere affidato comead una banca per accendere una linea di credito.