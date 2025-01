Dilei.it - Il papà di Chiara: “Niente sconti di pena per chi ha ucciso mia figlia”

Immaginate che vostradi 14 anni vi saluti dal portone prima di uscire di casa con un suo amico, che di anni ne ha 16, e che conoscete bene visto che ha lavorato con voi per uno stage, e conoscete pure la di lui madre che ha frequentato il vostro stesso corso di arco, poi chiudete gli occhi ed immaginate che l’incubo più grande per un genitore si materializzi. Vostrada quella passeggiata non tornerà mai più, e non perché si è persa o ha deciso di allontanarsi volontariamente: vostranon farà mai più ritorno perché quello che si professava suo amico, quel ragazzino dai capelli bicolore, ha scientemente e premeditatamente deciso che quello sarebbe stato l’ultimo giorno della sua vita, uccidendola.Quello che vi ho apraccontato è l’incubo che Vincenzo Gualzetti vive dal 27/6/2021, il giorno della morte della sua bambina,, barbaramente massacrata da un coetaneo, finito in carcere dopo la confessione arrivata in seguito all’arresto, visti gli evidenti indizi prima e le prove della sua colpevolezza poi.