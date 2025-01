Lanotiziagiornale.it - Il governo promette di nuovo la riduzione delle tasse, ma intanto taglia solo la busta paga

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Ladell’Irpef per il ceto medio era unapromesse delprima della manovra. Poi, di fronte a un bilancio disastrato anche a causa di una crescita asfittica, dalle destre è arrivata la solita marcia indietro. Niente aumenti in, quindi, al di sopra dei 40mila euro, come era invece stato più volte promesso.Non, perché ilmeccanismo del taglio del cuneo fiscale è andato di fatto a penalizzare tantissimi lavoratori, tutti quelli che hanno un reddito tra gli 8.500 e i 35mila euro, che si vedranno ridurre di qualche decina di euro la. E per qualcuno, che guadagna tra gli 8.500 e i 9.000 euro, lainsarà addirittura di 1.200 euro. Eppure, nonostante questo, ilcontinua are un taglioper il ceto medio.