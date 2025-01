Ilrestodelcarlino.it - Il Giorno della Memoria. Nel programma di oggi convegni, film e letture

In occasione del, stasera alle 21, il Cinema Teatro Santo Spirito di Ferrara proietterà la versione restaurata 4K de ’Il Giardino dei Finzi Contini’, capolavoro di Vittorio De Sica tratto dall’omonimo romanzo di Giorgio Bassani. Amedeo Spagnoletto, direttore del Meis, porgerà un saluto istituzionale e, dopo la proiezione, sono previsti gli interventi di approfondimento di Anna Maria Quarzi, presidente dell’Istituto di Storia Contemporanea, che offrirà una lettura storica del contesto in cui si sviluppa la vicenda del, e di Carlo Magri, docente Unife ed esperto di cinema locale, che condurrà un’analisi critica dell’opera di De Sica. L’iniziativa, promossa dall’Ufficio Diocesano per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso (ingresso 5 Euro, info prenotazioni Tel. 0532 200181 – 3895926268).