Ilfogliettone.it - Il Giorno della Memoria: 80 anni dopo la liberazione di Auschwitz

Leggi su Ilfogliettone.it

Ogni 27 gennaio, l’Italia e il mondo celebrano il, una giornata dedicata al ricordo delle vittime dell’Olocausto. Questa data è stata scelta per commemorare ladel campo di concentramento di-Birkenau da parte delle truppe sovietiche nel 1945, un momento che ha rivelato al mondo l’inimmaginabile orroreShoah.Commemorazioni e il messaggio del PapaIn Italia, ilè segnato da numerose iniziative: cerimonie ufficiali, letture, proiezioni di film, dibattiti e incontri con i sopravvissuti. Questi eventi servono non solo a ricordare le atrocità commesse, ma anche a educare le nuove generazioni sui pericoli dell’intolleranza e del razzismo.Papa Francesco, durante l’Angelus, ha sottolineato l’importanza di questocon parole di forte impatto: “L’orrore dello sterminio di milioni di ebrei non può essere né dimenticato né negato”.