Calciomercato.it - Il Genoa affonda il Monza, scatto salvezza per Vieira. Pari tra Venezia e Verona

Dopo il pareggio nel match pomeridiano, a Marassi vincono i rossoblù e fanno un importantedel, pareggio che non serve a nulla per. Il lunedì da ‘zona rossa’ per la Serie A vede sorridere solo la formazione di Henry che con un gol di de Winter e uno di Thorsby nel finale fa sprofondare ilsempre più giù.Ililpertra(LaPresse) – Calciomercato.itUna partita condotta dalla formazione rossoblù dall’inizio alla fine con Pinamonti che ha anche l’occasione di sbloccare il match nel primo tempo ma si fa parare il rigore da Turati. Il portiere brianzolo è l’assoluto protagonista anche nella ripresa quando un suo straordinario intervento nega la gioia del gol a Thorsby.I biancorossi però faticano a organizzare azioni offensive degne di nota e a lungo andare concedono troppo spazio agli avversari.