Il film muto ’Metropolis’ a teatro Musiche dal vivo di ’Edison studio’

Oggi alAbbado, con inizio alle 20.30, Ferrara Musica propone una serata dedicata al cinemaaccompagnato dal: verrà proiettato, visionario-capolavoro del regista tedesco Fritz Lang, completamente restaurato, con la ’nuova’ colonna sonora eseguita daldal collettivo di compositori ed esecutori Edison Studio. La musica come espansione di uno dei capolavori del cinema. Così Edison Studio spiega la nuova colonna sonora elettroacustica realizzata per la pellicola di Lang, che verrà presentata nella sua versione più completa mai ritrovata, frutto di un raffinato lavoro di restauro operato dal laboratorio Alpha-Omega Digital GmbH di Monaco di Baviera, portato a termine nel 2010. Considerato il capolavoro del regista, Metropolis è annoverato tra le opere simbolo del cinema espressionista, ed è universalmente riconosciuto come modello di gran parte del cinema di fantascienza moderno, così come Blade Runner e Matrix.