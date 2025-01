Il conte di Montecristo, le anticipazioni della terza puntata stasera su Rai 1

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Nuovo appuntamento oggi, 27 gennaio, alle 21.20 su Rai 1 con ‘Ildi’, serie-evento prodotta da Palomar (a Mediawan Company) in collaborazione con Demd Productions e in collaborazione con Rai Fiction, France Télévisions, Mediawan Rights ed Entourage Media. In questa, Edmond fa arrivare a Parigi una schiava algerina di cui ha comprato la libertà (Haydée, la figlia di Ali Pascha) e la porta con sé al ballo organizzato nella villa di Mercedes e Fernand per avere conferma che sia proprio Fernand l’uomo che anni prima ha tradito il sultano vendendo Haydée come schiava. Inoltre, ildi, avendo scoperto che la fortuna di Danglars è dovuta all’uso illecito di informazioni governative, decide di metterlo in difficoltà economiche. Nel frattempo, Edmond deve trovare il modo di scongiurare il matrimonio di Valentine, figlia maggiore di Villefort, con Franz d’Epinay in modo da aiutare Max Morrel, figlio dell’armatore del Pharaon che tanti anni prima gli ha dato fiducia, che è innamorato perdutamenteragazza.