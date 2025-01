Thesocialpost.it - Il conte di Montecristo, le anticipazioni della puntata di oggi 27 gennaio

Nuovo appuntamento,, 27, alle 21.20 su Rai 1, con la serie-evento ‘Ildi’, prodotta da Palomar (a Mediawan Company) in collaborazione con Demd Productions, Rai Fiction, France Télévisions, Mediawan Rights ed Entourage Media. La terzapromette nuovi colpi di scena e rivelazioni sorprendenti.Leggi anche: Grande Fratello,di stasera: il ritorno di Jessica MorlacchiEdmond Dantès si avvicina alla veritàIn questo episodio, Edmond introduce a Parigi una schiava algerina, Haydée, figlia di Ali Pascha, la cui libertà è stata acquistata. Illa conduce al ballo organizzato da Mercedes e Fernand per confermare i sospetti che proprio Fernand abbia tradito Ali Pascha, vendendo Haydée come schiava.mporaneamente, Edmond scopre che la ricchezza di Danglars deriva dall’uso illecito di informazioni governative.