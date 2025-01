Il concerto di Lazza dietro la lite tra Conceiçao e Calabria dopo Milan-Parma

Leggi su Open.online

C’è undilatra Sergioe Davide. L’allenatore e il capitano delhanno litigatola sostituzione del giocatore con Jovic.ha dato un calcio a un cartellone pubblicitario e a delle bottigliette d’acqua.ha atteso il fischio finale e la vittoria per prendersela con il suo giocatore. Tra i due sono volate parole grosse. L’intervento di Dembelé e Fofana, che hanno subito capito quello che stava per succedere, ha evitato lo scontro fisico: i due hanno trascinatoqualche metro più lontano mentre, portato via a sua volta da Tomori, si stava avvicinando all’allenatore.LaNello spogliatoio i due si sono chiariti. La società non intende multare il terzino. Ma probabilmente gli toccherà pagare il conto della prossima cena tra i giocatori.