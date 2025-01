Iodonna.it - I sopravvissuti del campo di concentramento nazista di Auschwitz-Birkenau, insieme al presidente polacco Andrzej Duda, depongono fiori e candele davanti al "muro nero" tra i blocchi 10 e 11 del campo, liberato 80 anni fa

, 27 gen. (askanews) – Ideldidialal “” tra i10 e 11 del80fa. Inizia con questo gesto forte e intenso la Giornata della Memoria. Leggi anche › I film e i programmi tv per celebrare il 27 Gennaio, Giorno della Memoria 2025 Re e regine, presidenti, primi ministri e dignitari di 54 paesi si riuniranno adoggi per celebrare l’80esimoversario della liberazione deldi sterminio, mentre l’attenzione principale del mondo sarà rivolta ai pochirimasti. Circa 50 ex detenuti dovrebbero infatti presenziare alla cerimonia nel complesso nella Polonia meridionale dove la Germaniaha assassinato più di un milione di persone, la maggior parte delle quali ebrei, ma anche polacchi, rom e sinti, prigionieri di guerra sovietici e gay.