Ilveggente.it - I pronostici di lunedì 27 gennaio: Serie A, Liga e altri campionati

di27: ci sono posticipi diA,e Championship più altre partite diminori.La ventunesima giornata diA si chiude questocon le ultime due partite in programma: Venezia-Verona e Genoa-Monza. Nei derby giocati nella massimail Verona è una sorta di tabù per il Venezia, che nei 7 precedenti non è mai riuscito ad avere la meglio. I numeri non cambiano neppure se consideriamo pure le sfide in cadetteria, con gli scaligeri che hanno incassato a malapena una sconfitta in 15 partite. All’andata la spuntò 2-1 il Verona ma fu un match molto equilibrato, in cui le occasioni non mancarono né da una parte che dall’altra.Idi27A,(LaPresse) – IlVeggente.it Anche stavolta è probabile che entrambe troveranno la via del gol, come del resto è sempre avvenuto negli ultimi tre precedenti, tutti terminati con almeno 3 reti complessive.