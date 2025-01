Liberoquotidiano.it - I magistrati non hanno più il consenso dell'Italia: ecco perché il toga party ormai è finito

In poco più di ventiquattr'ore la magistratura associata, oltre a contestare metodo e contenutia riformaa giustizia, oltre a fare piazzate e scenate sugli scaloni dei tribunali, oltre a minacciare scioperi di chiaro sapore politico, si è pure messa a sindacare l'azione del governo sul caso del generale libico Almasri. Una singolare e del tutto inammissibile riconduzione alle competenze'ordine giudiziarioe funzioni esclusive del potere legislativo da un lato e del potere esecutivo dall'altro. Se fossimo in una nazione con maggior sensoe istituzioni e del diritto, sarebbe l'ora di ricordare aiil principio fondamentalea separazione dei poteri, che proprio loro – forse senza nemmeno rendersene più conto – stanno tentando di scardinare e travolgere. Non tocca alle toghe svolgere funzioni proprie del governo.