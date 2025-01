Quifinanza.it - I dazi di Trump causeranno danni all’Italia per 9 miliardi, le stime degli esperti

Da 2 a 9di dollari. È questo l’effetto deidi Donaldsull’economia italiana. A rivelarlo è la società di consulenza e ricerca economica Prometeia, che tiene conto di due ipotesi diverse in base ai settori coinvolti.Qualiper l’Italia con iA seguito delle politiche protezionistiche di, le imprese italiane potrebbero perdere fino a 9di dollari secondo la società di consulenza e ricerca economica Prometeia. Dopo l’analisi di Confartigianato, che ha calcolato un calo dell’export italiano a 11di euro e delle esportazioni dell’Italia verso gli Usa fino a 16,8%, arriva l’analisi di Prometeia che descrive uno scenario grigio per il nostro Paese. La previsione, elaborata prima del voto negli Usa e tornata di attualità dopo la vittoria di tycoon, tiene conto di due scenari distinti in base al numero di settori coinvolti.