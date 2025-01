Lortica.it - I campioni della nazionale trail trionfano nella Ronda Ghibellina

La quindicesima edizioneha accolto 1200 partecipanti in una giornata resa epica da una violenta grandinata. È stata anche la prima edizione senza il fondatore Renato Menci, il cui spirito ha accompagnato atleti e organizzatori in questa storica gara.Laitaliana diha inaugurato il 2025 con un raduno proprio a Castiglion Fiorentino, puntando ai Mondiali di settembre in Spagna.????? ?????????? ???? (????, ???? ?+)Carlo Salvetti si è imposto sul tracciato più impegnativo, seguito da Mauro Massimi e Luigi Conte. Tra le donne, Alice Modignani Fasoli ha dominato, seguita da Katia Mazzini e Sara Fiori.????? ?????????? (????, ???? ?+)L’altoatesino Andreas Reiterer ha trionfato in 3h47’18” dopo un lungo duello con Gianluca Ghiano. Terzo posto per Jacopo Fontanini.