Screenworld.it - I 10 migliori film da vedere nel Giorno della Memoria, per non dimenticare

Leggi su Screenworld.it

Il 27 gennaio è il. La persecuzione e lo sterminio degli ebrei è una pagina nerastoria, culminata in un grande processo che cambiò per sempre il Diritto Internazionale: il processo di Norimberga, durante il quale per la prima volta furono mostrati e narrati gli orrori attuati nei campi di sterminio.Mentre i soldati morivano al fronte e le città venivano martoriate dai bombardamenti, milioni di ebrei, disabili, omosessuali e rom venivano deportati nei campi di sterminio tedeschi dove, dal momento in cui varcavano la soglia erano torturati e uccisi nelle camere a gas. Dal Dopoguerra in poi il coro di voci che sentivano la necessità di raccontare quel momento oscurostoria è diventato sempre più forte e si è espresso attraverso l’arte e la narrazione in generale.