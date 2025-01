Tuttivip.it - “Ho un annuncio da fare”. Grande Fratello, Jessica avvisa tutti: concorrenti e pubblico scioccati

Leggi su Tuttivip.it

Dopo settimane di tensioni, accuse e scontri, nella Casa delè arrivato un momento di tregua traMorlacchi e Luca Calvani. I due, che si erano dichiarati guerra per quasi un mese e mezzo, hanno finalmente seppellito l’ascia di guerra. È stato Luca ail primo passo, avvicinandosi anel cuore della notte con un atteggiamento scherzoso. Quel gesto ha aperto la strada a un abbraccio emozionante che ha portatoalle lacrime.Dopo l’intenso momento con Luca,si è confidata con Stefania Orlando e Pamela Petrarolo, raccontando i sentimenti contrastanti che prova. “Non ho più la febbre per lui, so che è un amico, ma io non posso lasciare andare un rapporto così intenso”, ha ammesso, lasciando trasparire quanto il legame con Luca, nonostante le difficoltà, rimanga per lei speciale.