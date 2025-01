Biccy.it - Helena Prestes contro Zeudi: “Furba! Ha un piano, gioca sporco”

Leggi su Biccy.it

Il triangolo del Grande Fratello potrebbe essersi già incrinato.dopo aver visto l’avvicinamento tra Javier Martinez eDi Palma si è frenata con entrambi e oggi è sbottata. La modella brasiliana si è sfogata con Stefania Orlando e Amanda Lecciso e si è lamentata di, alla quale ha dato dellatrice furbetta. Secondo, la Miss Italia avrebbe unin mente per emergere nel programma e il suo interesse per lei non sarebbe sincero.ha cambiato opinione su.“Le sta facendo una scenata e mi dispiace dirlo, ma io la sto sgamando. Lei è brava e va bene, parla tanto di solidarietà femminile, ma è anche tanto, ti dico la verità e questo mi sta facendo molto arrabbiare. Non volevo aprire questa storia, ma devo farlo, lei è molto