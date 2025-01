Ilveggente.it - Gratta e vinci, non tutti hanno imparato la lezione: rischio altissimo

, meglio non scherzare con il fuoco: lo dice la storia.I bene informati ricorderanno per filo e per segno quello che, non troppo tempo fa, è accaduto a Verona. Due personetrascinato in tribunale un loro amico, accusandolo di un reato ben preciso: appropriazione indebita. Questo perché, secondo la loro versione, l’uomo non aveva diviso con loro la cifra stratosferica scovata in unche, almeno in teoria, era stato acquistato in società., nonla– Ilveggente.itLa giustizia, dopo un lungo processo, ha accertato che la versione dei due uomini era stata rivista e che non era vero, come dicevano, che il biglietto da 2 milioni di euro era stato comprato dai 3 amici. Apparteneva, invece, all’imputato, che ora può finalmente godersi il bottino derivante da quella giocata che, seppur tormentata, è stata fortunatissima.