Donnapop.it - Grande Fratello, Luca e Jessica sempre più vicini: cosa succede tra i due coinquilini? «Sento qualcosa di forte»

Leggi su Donnapop.it

Alha fatto molto discutere il rapporto fraMorlacchi eCalvani: maè successo adesso? I duesi sono riavvicinati, inaspettatamente.Come sappiamo,– durante il suo percorso al– si era molto avvicinata a, che però hacercato di sminuire il rapporto instaurato con lei. Quest’ultima, infatti, ha perso la testa per il coinquilino, pur sapendo che – ad attenderlo fuori – ci fosse il suo compagno.Nonostante tutto, in effetti, una certa chimica si è creata all’interno del reality e questo è ormai stato sviscerato ampiamente. Da circa un mese e mezzo, però, le cose fra loro sono precipitate eMorlacchi ha più volte sottolineato di essersi sentita presa in giro, mentreCalvani, invece, ha continuato a sdrammatizzare i fatti accaduti.