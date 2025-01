Movieplayer.it - Grande Fratello: eliminato, nuovi ingressi e sondaggi, tutte le anticipazioni del 27 gennaio

Leggi su Movieplayer.it

Nella ventiseiesima puntata del reality show di Canale 5 uno dei concorrenti in nomination abbandonerà la Casa: scopriamo cosa dicono i. Questa sera, 27, iltorna su Canale 5 con una nuova puntata in cui uno degli inquilini lascerà la Casa più spiata d'Italia. Tuttavia, due di loro, in caso di eliminazione, potranno sfruttare il bonus del ripescaggio ottenuto la scorsa settimana grazie al televoto flash. Inoltre, dueinquilini varcheranno la Porta Rossa per unirsi al gruppo dei gieffini: scopriamo chi sono e cosa dicono ionline. Apertura della serata La puntata sarà condotta da Alfonso Signorini, che guiderà il pubblico tra dinamiche complesse e momenti di tensione. Al suo fianco, le opinioniste Cesara Buonamici e .