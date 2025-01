361magazine.com - Grande Fratello, bufera su una frase di Luca Giglio su Zeudi: le sue parole e le ripercussioni del caso

Scoppia (di nuovo) ilomofobia al. Stavolta èa fare infuriare il pubblico e la rete. Sui social si chiede anche la squalifica dell’ hairstylist. Ecco cosa ha detto il concorrente “Questa è omofobia”, “Dovrebbe essere squalificato”, “Vergogna”. Questi sono solo alcuni dei commenti comparsi sui social in relazione ale ad unacheavrebbe detto riferendosi aDi Palma.L’accaduto.Chiacchierando con l’amico Javier Martinez, il parrucchiere romagnolo ha parlato dell’attrazione tra l’ex Miss Italia ed Helena Prestes, ma il suo giudizio non è piaciuto a tutti i fan del reality show targato Canale 5. Anzi.Dopo che Javier gli aveva notare che asono sempre piaciute le donne,si è lasciato andare a una considerazione personale: “Te devi farle capire come va la natura, è questo il bello”.