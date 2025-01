Metropolitanmagazine.it - “Grande Fratello”, anticipazioni del 27 gennaio: tre nuovi concorrenti pronti a varcare la porta rossa

Nuovo appuntamento con “”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini, in onda stasera 27in onda su Canale 5., sorprese nella puntata del 27Al suo fianco in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori. Questa sera trevarcheranno laper entrare in gioco: il maestro di sci Mattia Fumagalli; l’argentino Federico Chimirri, chef di giorno e DJ di notte; la conduttrice Maria Teresa Ruta che torna aldopo l’esperienza del 2020. Saranno gli ultimi ingressi di questa edizione?Nel corso della puntata spazio all’imnte verdetto del televoto. Chi tra Amanda, Iago, Lorenzo, Luca, Shaila e Stefania verrà eliminato o usufruirà del bonus “seconda vita”?.