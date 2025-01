Iodonna.it - Gli sconti palpitano ancora nel cuore degli e-commerce e delle boutique. Per doni a tutto glamour, a prezzi ribassati

«Ilè una ricchezza che non si vende e non si compra, ma si regala» diceva Gustave Flaubert. In vista del 14 febbraio 2025, la festa di San Valentino, il consiglio è quello di prendere il grande scrittore francese in parola. O meglio, interpretare la sua frase secondo vantaggio, per orientarsi nella scelta diamorevoli ma studiatissimi, a partire dal prezzo. Maglione rosso: 5 outfit per abbinarlo con stile X Leggi anche › Romanticismo senza età.