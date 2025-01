Ilrestodelcarlino.it - Gli animali si prendono la città. Centinaia in piazza per Sant’Antonio

Se il tema era l’arca di Noè, non poteva mancare il diluvio. Ma la pioggia non ha guastato la mattinata di festa indel Popolo, dove in tantissimi hanno portato cani, gatti, criceti, asinelli, una capretta e quant’altro per la 34ª cerimonia di benedizione degli. Prima di fuggire per l’improvvisa buriana. "È una festa che ci ricorda, almeno una volta all’anno, il valore sociale e terapeutico deglinelle nostre vite – ha fatto in tempo a dire il sindaco Andrea Biancani –. Sono una parte bellissima della quotidianità di tutti noi; sono componenti delle famiglie; aiutano tante persone, soprattutto anziane, a sentirsi meno sole e sono un fondamentale sostegno terapeutico per molte disabilità". L’iniziativa, organizzata dalle Giacche Verdi Marche di Pesaro, Associazione di Volontariato e Protezione Civile e Ambientale, in occasione della festa diAbate, è stata guidata da padre Aldo dei Frati Minori del convento di San Giovanni, "che fa parte della storia e della tradizione della" ha aggiunto il primo cittadino, sul palco della Biosfera insieme al presidente del Consiglio comunale Enzo Belloni, all’assessora alle Manutenzioni Mila Della Dora e all’assessora all’Ambiente Maria Rosa Conti, che ha ricordato l’obiettivo di "diventare unasempre più pet friendly", cioè amica degli, a partire dalle spiagge.