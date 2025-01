Ilgiorno.it - Giorno della Memoria: le celebrazioni, le iniziative, la geomappa. Tutto quello che c’è da sapere

Milano, 27 gennaio 2025 – Una lunga serie di, a cominciare da questa mattina all’ex Albergo Regina, scandirà a Milano il, nell’80° anniversarioliberazione di Auschwitz da parte delle truppe russe. Una giornata dedicata al ricordoShoah, a cominciare dagli oltre diecimila cittadini ebrei censiti in città nel 1938, all’indomani delle leggi razziali. Per 24 ore il Comune renderà infatti pubblica la(con un link apposito sul sito del Comune) di questi cittadini con foto, documenti, scheda biografica. Tra i nominativi ci sarà anchesenatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta ad Auschwitz. Le tappeLe cerimonie ufficiali invece inizieranno alle 9.30 con la deposizione delle corone d’alloro all’ex Albergo Regina (via Pellico), che nel settembre 1943 divenne quartier generale degli occupanti tedeschi e luogo di tortura e detenzione per ebrei e oppositori.