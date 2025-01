Abruzzo24ore.tv - Giorno della Memoria: L'Aquila e le pietre d'inciampo, simbolo contro l'indifferenza

L'- Trecommemorative, tre vite spezzate: il tributo dell'Università dell'alle vittime dell’Olocausto, un messaggio die riflessione. “All’puoi inciampare in tre. Tre nomi che raccontano il dolore di un passato da non dimenticare.” Così l’Università dell’rende omaggio alle vittime dell’Olocausto, attraverso i suoi canali social, condividendo immagini e storie delle tred’posizionate nel capoluogo tra il 2012 e il 2021. Questi piccoli blocchi, ricoperti di ottone, ricordano le persone deportate e uccise durante il nazifascismo. La prima pietra, dedicata a GiulioPergola, venne installata il 12 gennaio 2012 davanti a Palazzo Betti, in piazza Duomo. Successivamente rimossa per i lavori di restauro del palazzo, è stata ricollocata nello stesso punto nel 2018.