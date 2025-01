Lanazione.it - Giorno della memoria. Lanterne accese in piazza

CAPALBIO Giornata, Capalbio s’illumina per non dimenticare. Un flash mob per commemorare le vittime dell’Olocausto. Grazie alla collaborazione tra le scuole del territorio e l’amministrazione comunale, oggi alle 18 si spegneranno le luci diMagenta e si accenderanno delle piccolerealizzate dagli studentiscuola secondaria di primo grado e dalle classi quarte e quintescuola primaria di Capalbio. Oltre all’accensione delle, sulle note di Stefano Zandomeneghi, insegnanteCromatica music home di Capalbio, verranno letti alcuni brani legati alla Giornata. "Invitiamo tutti i cittadini – dice Cecilia Ballini, docentescuola media ’Enrico Fermi’ di Capalbio – a porre una candela sulle finestre delle proprie abitazioni come gesto di unione e condivisione".