Lapresse.it - Giorno della Memoria, botta e risposta tra il rabbino Di Segni e Pagliarulo (Anpi)

Leggi su Lapresse.it

neltra ilCapo di Roma, Riccardo Di, e il presidente dell’, Gianfranco. Ilsi è infatti espresso sull‘Associazione Nazionale Partigiani d’Italia sostenendo che quella attuale “non è più come quella di un tempo”. Parole che sono arrivate a poche ore dalle scritte proiettate sulla Piramide Cestia a Roma contro la stessa associazione e contro alcune ong. e che hanno trovato pronta replica di, presidente dell’, che ha ribadito il pensiero dell’Associazione dicendosi pronto a un “chiarimento fraterno”.Roma: “di oggi non è più quella di un tempo”“L’di oggi non è più l’di un tempo. I partigiani, di quelli che hanno combattuto, esistono purtroppo molto pochi. Io sono figlio di un partigiano decorato e ho avuto anch’io la tessera dell’”, ha detto ilCapo di Roma, Riccardo Di, a margine di una cerimonia di commemorazione per la giornataal ghetto di Roma.