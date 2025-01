Lapresse.it - Giorno della Memoria 2025, ricordare la Shoah per non dimenticare

Era il 27 gennaio 1945 quando le truppe sovietiche arrivarono nella città di O?wi?cim (nell’attuale Polonia) e scoprirono il vicino campo di concentramento nazista di Auschwitz. Quella terribile scoperta e le testimonianze dei sopravvissuti rivelarono per la prima volta al mondo l’orrore del genocidio nazista. Dal 2005 le Nazioni Unite hanno quindi scelto il 27 gennaio come data perl’Olocausto. Nel commemorare le vittime dell’Olocausto e sensibilizzare il mondo sul tema, questa giornata non solo onora ladi milioni di ebrei uccisi nei campi di concentramento nazisti, ma invita anche a riflettere sui valorilibertà,dignità umana e del rispetto reciproco.Pergli 80 anniliberazione del campo di concentramento nazista, ad Auschwitz oggi è in programma una grande cerimonia.